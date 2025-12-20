Forum de Longuyon Faubourg Paname, Longuyon

Forum de Longuyon Faubourg Paname

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Si Paname m’était chanté invite le public à une promenade musicale et

narrative au coeur du vieux Paris.

Une carte postale vivante, entre charme populaire et élégance parisienne,

où le spectateur devient flâneur au rythme du trio Faubourg Paname.

Spectacle organisé par JMV Prod en partenariat avec la ville de Longuyon

Préventes 15€ Caisse du jour 18€

Ouverture des portes à 15h00 (bar et snack)

Points de ventes

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21

English :

Si Paname m?était chanté (If Paname was sung to me) takes the public on a musical and narrative stroll through the heart of old Paris

in the heart of old Paris.

A living postcard of popular charm and Parisian elegance,

where the spectator becomes a stroller to the rhythm of the Faubourg Paname trio.

Show organized by JMV Prod in partnership with the town of Longuyon

Pre-sales 15? Daily box office 18?

Doors open at 3pm (bar and snack bar)

Points of sale

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

