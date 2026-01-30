Forum de l’Orientation et de la Formation Salle Pourny Pontarlier
Forum de l'Orientation et de la Formation Salle Pourny Pontarlier jeudi 5 mars 2026.
Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier Doubs
2026-03-05 13:00:00
2026-03-05 17:00:00
2026-03-05
13h-17h pour les scolaires.
16h30-19h pour les parents.
Organisé par le réseau d'établissement scolaire Haut Doubs.
2ème edition du Forum de l'Orientation et de la Formation à destination des collègiens de 4ème et 3ème .
L'occasion pour eux de découvrir l'offre de formation disponible sur le territoire du Haut-Doubs, et de mieux comprendre les fillières métier. Le forum est ouvert aux familles à partir de 16h30.
Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 21
