Forum de l’Orientation et de la Formation Salle Pourny Pontarlier

Forum de l’Orientation et de la Formation

Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 13:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-05

13h-17h pour les scolaires.

16h30-19h pour les parents.

Organisé par le réseau d’établissement scolaire Haut Doubs.

2ème edition du Forum de l’Orientation et de la Formation à destination des collègiens de 4ème et 3ème .

L’occasion pour eux de découvrir l’offre de formation disponible sur le territoire du Haut-Doubs, et de mieux comprendre les fillières métier. Le forum est ouvert aux familles à partir de 16h30. .

Salle Pourny Place René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum de l’Orientation et de la Formation

L’événement Forum de l’Orientation et de la Formation Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS