Forum de l’orientation et de l’alternance des MFR Drôme Ardèche Espace Cristal Portes-lès-Valence

Tarif : – –
Forum de l’Orientation et de l’Alternance MFR Drôme Ardèche
* Mardi 9 décembre 2025 • 9h à 19h
* Espace Cristal Portes-lès-Valence
* Entrée libre et accessible
* Inscription conseillée https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG
Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 05 77 33 sophie.deschaux@mfr.asso.fr
English :
Forum de l?Orientation et de l?Alternance ? MFR Drôme Ardèche
* Tuesday, December 9, 2025 ? 9am to 7pm
* Espace Cristal ? Portes-lès-Valence
* Free and accessible admission
* Registration recommended: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG
German :
Forum für Berufsorientierung und duale Ausbildung ? MFR Drôme Ardèche
* Dienstag, 9. Dezember 2025 ? 9 bis 19 Uhr
* Espace Cristal ? Portes-lès-Valence
* Freier und barrierefreier Eintritt
* Anmeldung empfohlen: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG
Italiano :
Forum dell’orientamento e dell’alternanza? MFR Drôme Ardèche
* Martedì 9 dicembre 2025 ? Dalle 9.00 alle 19.00
* Spazio Cristal ? Portes-lès-Valence
* Ingresso libero e accessibile
* Iscrizione consigliata: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG
Espanol :
Foro de Orientación y Alternancia ? MFR Drôme Ardèche
* Martes 9 de diciembre de 2025 ? 9h a 19h
* Espacio Cristal ? Portes-lès-Valence
* Entrada libre y accesible
* Inscripción recomendada: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG
