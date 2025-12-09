Forum de l’orientation et de l’alternance des MFR Drôme Ardèche Espace Cristal Portes-lès-Valence

Forum de l’orientation et de l’alternance des MFR Drôme Ardèche

Forum de l’Orientation et de l’Alternance MFR Drôme Ardèche

* Mardi 9 décembre 2025 • 9h à 19h

* Espace Cristal Portes-lès-Valence

* Entrée libre et accessible

* Inscription conseillée https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG

Espace Cristal 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 05 77 33 sophie.deschaux@mfr.asso.fr

English :

Forum de l?Orientation et de l?Alternance ? MFR Drôme Ardèche

* Tuesday, December 9, 2025 ? 9am to 7pm

* Espace Cristal ? Portes-lès-Valence

* Free and accessible admission

* Registration recommended: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG

German :

Forum für Berufsorientierung und duale Ausbildung ? MFR Drôme Ardèche

* Dienstag, 9. Dezember 2025 ? 9 bis 19 Uhr

* Espace Cristal ? Portes-lès-Valence

* Freier und barrierefreier Eintritt

* Anmeldung empfohlen: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG

Italiano :

Forum dell’orientamento e dell’alternanza? MFR Drôme Ardèche

* Martedì 9 dicembre 2025 ? Dalle 9.00 alle 19.00

* Spazio Cristal ? Portes-lès-Valence

* Ingresso libero e accessibile

* Iscrizione consigliata: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG

Espanol :

Foro de Orientación y Alternancia ? MFR Drôme Ardèche

* Martes 9 de diciembre de 2025 ? 9h a 19h

* Espacio Cristal ? Portes-lès-Valence

* Entrada libre y accesible

* Inscripción recomendada: https://forms.office.com/e/euB7HG1XUG

