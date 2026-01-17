Forum de l’orientation et des métiers Gien

Forum de l’orientation et des métiers

Début : 2026-02-12 08:30:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

2026-02-12

Forum de l’orientation et des métiers Jeudi 12 février 2026.

Le jeudi 12 février 2026, la salle polyvalente de Cuiry à Gien accueille le Forum de l’orientation et des métiers, un événement incontournable pour les jeunes, les étudiants et toute personne en réflexion sur son avenir professionnel.

Ce forum a pour objectif d’accompagner les visiteurs dans leurs choix d’orientation en leur proposant des rencontres avec des professionnels, des organismes de formation et des acteurs du monde de l’emploi. Autre atout majeur de la manifestation, la découverte des métiers sera mise à l’honneur, permettant au public de mieux comprendre les réalités, les compétences et les débouchés de nombreux secteurs d’activité.

Un temps d’échange et d’information privilégié pour construire son parcours scolaire ou professionnel. .

