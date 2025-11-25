Forum de recrutement Agence BELLEY Belley

Forum de recrutement Mardi 25 novembre, 08h30 Agence BELLEY Ain

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez découvrir les entreprises du secteur qui recrutent ? Venez les rencontrer lors du Forum Emploi Belley entre 9h30 et 12h00. Venez muni de vos CV !

Les entreprises seront présentes pour recevoir les candidats entre 09H30 et 12h00

Agence BELLEY 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

1 jeune 1 solution La semaine du handicap