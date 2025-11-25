Forum de recrutement Agence BELLEY Belley

Forum de recrutement Mardi 25 novembre, 09h30 Agence BELLEY Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:30:00 – 2025-11-25T10:30:00

Fin : 2025-11-25T09:30:00 – 2025-11-25T10:30:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez découvrir les entreprises du secteur qui recrutent ? Venez les rencontrer lors du Forum Emploi Belley entre 10h30 et 12h00. Venez muni de vos CV !

Les entreprises seront présentes pour recevoir les candidats entre 10H30 et 12h00

Agence BELLEY 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/498964 »}]

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez découvrir les entreprises du secteur qui recrutent ? Venez les rencontrer lors du Forum Emploi Belley entre 10h30 et 12h00. Venez muni de vos CV ! La semaine du handicap 1 jeune 1 solution