Forum de recrutement Agence BELLEY Belley
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T11:00:00
Fin : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T11:00:00
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez découvrir les entreprises du secteur qui recrutent ? Venez les rencontrer lors du Forum Emploi Belley entre 11h00 et 12h00. Venez muni de vos CV !
Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Vous souhaitez découvrir les entreprises du secteur qui recrutent ? Venez les rencontrer lors du Forum Emploi Belley entre 11h00 et 12h00. Venez muni de vos CV !