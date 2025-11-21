Forum de recrutement aux métiers de l’Industrie Espace Culturel Jean Ferrat Septèmes-les-Vallons

Forum de recrutement aux métiers de l’Industrie Vendredi 21 novembre, 09h00 Espace Culturel Jean Ferrat Bouches-du-Rhône

Les Eaux de Marseille & Veolia participent au Forum de recrutement aux métiers de l’Industrie, évènement rassemblant des entreprises, des organismes de formation, des partenaires de l’emploi et des candidats qualifiés dans des métiers techniques, en partenariat avec France Travail.

Espace Culturel Jean Ferrat 89 Avenue du 8 Mai 1945 – 13240 Septèmes Les Vallons Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

