Forum de recrutement de l’été Accoord – Siège Nantes
Forum de recrutement de l’été Accoord – Siège Nantes samedi 21 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 09:30 – 15:00
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
???? L’Accoord lance sa campagne de recrutement estival !Vous avez le BAFA ou le BAFD ?L’Accoord recrute une centaine d’animateurs et d’animatrices pour l’été.Les candidat·es pourront découvrir les métiers de l’animation, rencontrer nos équipes et participer à un job dating.Venez avec votre CV !Le forum se déroule en continu, sans inscription.
Accoord – Siège Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 74 02 52 http://www.accoordnantes.info
Afficher la carte du lieu Accoord – Siège et trouvez le meilleur itinéraire