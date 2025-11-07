Forum de recrutement Industrie Agence BLAGNAC Blagnac

Forum de recrutement Industrie Vendredi 7 novembre, 08h00 Agence BLAGNAC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T12:00:00+01:00

France Travail et ses partenaires de l’emploi organisent un job-dating sur le secteur de l’industrie. En participant à ce forum vous aurez l’opportunité de rencontrer les recruteurs des entreprises qui seront présentes De nombreux emplois sont à pourvoir dans différentes branches de l’industrie C’est également une excellente occasion de renforcer votre réseau professionnel et d’échanger avec d’autres acteurs de votre secteur ou de découvrir des métiers si vous êtes sur un projet de reconversion

Agence BLAGNAC 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520817 »}]

