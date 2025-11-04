Forum de recrutement: LE GIER RECRUTE ! Saint-Chamond – Agence SAINT CHAMOND Saint-Chamond

Forum de recrutement: LE GIER RECRUTE ! Mardi 4 novembre, 12h30 Saint-Chamond – Agence SAINT CHAMOND Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T15:30:00

Fin : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T15:30:00

Venez rencontrer les entreprises de la Vallée du Gier qui recrutent. Ce forum est multi-sectoriel (Commerce, restauration, industrie, transport, bâtiment, santé et tertiaire). Pour retrouver les offres d’emploi associées à cet évènement tapez le mot clé « FORUMGIER » dans la barre de recherche d’offre sur francetravail.fr de 50 entreprises sont attendues, de 200 postes sont à pourvoir Venez avec votre CV à jour (pas de possibilité de faire des photocopies sur place) et participez au job dating Pou

Venez rencontrer les entreprises de la Vallée du Gier qui recrutent. Ce forum est multi-sectoriel (Commerce, restauration, industrie, transport, bâtiment, santé et tertiaire).