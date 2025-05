Forum de Recrutement Sportif : Décrochez votre futur emploi avec l’Armée de Terre en participant à des activités inspirées du Rugby ! – Agence RENNES SUD Rennes, 21 mai 2025, Rennes.

Participez à un forum de recrutement unique en son genre ! Venez rencontrer les recruteurs de l’Armée de Terre et découvrez des opportunités d’emploi dans divers secteurs d’activités. Cet évènemen…

Participez à un forum de recrutement unique en son genre ! Venez rencontrer les recruteurs de l’Armée de Terre et découvrez des opportunités d’emploi dans divers secteurs d’activités. Cet évènement se déroulera au Stade ROC de Bruz à l’adresse: Rue Pierre de Coubertin 35170 BRUZLes métiers recherchés :- Cuisinier- Mécanicien- Transmetteur- Météorologue- Contrôleur aérien- Métiers de la logistique Cet événement est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant intégrer des postes variés. Profitez d’activités sportives inspirées du Rugby pour montrer vos compétences et votre esprit d’équipe. Un moment convivial autour d’un repas vous permettra d’échanger avec les recruteurs, les joueurs de Rugby et les agents de France Travail. Soyez prêts pour une journée dynamique et enrichissante !

– Accueil et Café : Débutez la journée avec un accueil chaleureux autour d’un café, l’occasion de faire connaissance avec les autres participants et les recruteurs.- Activités Sportives : Participez à des activités sportives inspirées du Rugby pour démontrer vos compétences et votre esprit d’équipe. Venez en tenue de sport et avec votre gourde d’eau.- Repas Convivial Offert : Partagez un repas avec les recruteurs, les joueurs de Rugby et les agents de France Travail pour échanger dans une ambiance détendue.- Entretiens avec les Recruteurs : Profitez de moments privilégiés pour discuter de vos compétences et de vos aspirations professionnelles avec les recruteurs de l’Armée de Terre. Apportez votre C.V.- Clôture de la Journée : Terminez cette journée enrichissante avec de nouvelles opportunités professionnelles en perspective.L’équipe de France Travail sera à votre écoute pour répondre à vos questions.

Début : 2025-05-21T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T16:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/433964

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine