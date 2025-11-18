Forum découverte des métiers de l’Industrie Salle Espace Flandre Hazebrouck

Forum découverte des métiers de l’Industrie Salle Espace Flandre Hazebrouck mardi 18 novembre 2025.

Forum découverte des métiers de l’Industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Salle Espace Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:30:00

Venez à la rencontre des entreprises industrielles du territoire Coeur de Flandre pour découvrir les différents métiers de l’Industrie, les opportunités d’emploi.

Venez à la rencontre des lycées, des centres de formations qui proposent des formations dans différents domaines industriels.

Participez à un atelier pour vous informer sur l’alternance, sur les opportunités pour les femmes dans l’Industrie, sur les différents métiers…

Salle Espace Flandre rue du Milieu 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « valerie.marez@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Forum pour découvrir les métiers de l’Industrie, les formations existantes sur le territoire et échanger avec des professionnels forum métiers