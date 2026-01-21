Forum découverte des métiers et orientation professionnelle

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Vous êtes collégiens, lycéens, étudiants, actifs en reconversion professionnelle ou demandeurs d’emploi… ́ , ̀ , une quarantaine de professionnels vous accueilleront à la salle polyvalente Claude Milet de Larrivière-Saint-Savin pour vous informer sur les possibilités de carrières offertes par les différentes filières du bassin d’emploi du Pays Grenadois.

́ ́ ́ industrie de production, industrie agroalimentaire, industrie d’extraction, transport et logistique, artisans du bâtiment, travaux publics, métiers de la santé, du sanitaire et du social, commerce et gestion, agriculture, métiers du droit ou encore de la petite enfance…

+ pour une immersion encore plus complète, l’ERIP du Marsan mettra à votre disposition des casques de réalité virtuelle à 360° afin de vo .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 32 08 infojeunes@cc-paysgrenadois.fr

L’événement Forum découverte des métiers et orientation professionnelle Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Grenade