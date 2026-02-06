Forum découverte des métiers petite enfance et animation Saint-Vincent-de-Tyrosse

Forum découverte des métiers petite enfance et animation

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tu souhaites travailler avec les enfants ou t’orienter vers les métiers de la petite enfance, de l’enfance ou de la jeunesse ? Rendez-vous le samedi 28 février à Pôle Sud, de 9h30 à 12h30 au Forum découverte des métiers petite enfance et animation !

Tu souhaites travailler dans une crèche, devenir assistante maternelle ou encore travailler dans un centre de loisirs ? Tu recherches des informations sur le BAFA, BAFAD ou le BPJEPS ? Tu voudrais connaitre les opportunités d’emplois sur le territoire ? Tu recherches l’avis et les conseils de professionnels ? Alors ce forum est fait pour toi ! C’est une matinée 100% dédiée aux métiers de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

INFORMATIONS

Samedi 28 février

à Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse

de 9h30 à 12h30

En partenariat avec MILO, France Travail …

Venez avec YÉGO ligne 1A, 1B et 2

Cet évènement est ouvert à tous étudiants, personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle … .

Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Forum découverte des métiers petite enfance et animation

Are you interested in working with children, or in careers in early childhood, childhood or youth work? Join us on Saturday February 28 at Pôle Sud, from 9:30 am to 12:30 pm, at the Forum découverte des métiers petite enfance et animation!

