Forum dédié aux séniors les saveurs du temps Cernay
Forum dédié aux séniors les saveurs du temps Cernay mardi 18 novembre 2025.
Forum dédié aux séniors les saveurs du temps
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18 09:00:00
fin : 2025-11-18 12:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Une journée d’échanges et de conseils pour bien vieillir, garder l’équilibre et cultiver la joie de vivre.
Journée dédiée aux seniors autour du bien vieillir, à l’Espace Grün le 18 novembre 2025. Conférences sur la vie affective, l’habitat, l’équilibre à la retraite et une table-ronde pour les aidants. Entrée gratuite sur inscription. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 82 73 contact.grun@ville-cernay.fr
English :
A day of exchanges and advice on how to age well, keep your balance and cultivate a zest for life.
German :
Ein Tag des Austauschs und der Beratung, um gut zu altern, das Gleichgewicht zu halten und die Lebensfreude zu pflegen.
Italiano :
Una giornata di scambi e consigli su come invecchiare bene, mantenere l’equilibrio e coltivare la voglia di vivere.
Espanol :
Una jornada de intercambios y consejos sobre cómo envejecer bien, mantener el equilibrio y cultivar el entusiasmo por la vida.
L’événement Forum dédié aux séniors les saveurs du temps Cernay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay