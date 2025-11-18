Forum dédié aux séniors les saveurs du temps Cernay

Forum dédié aux séniors les saveurs du temps

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 09:00:00

fin : 2025-11-18 12:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Une journée d’échanges et de conseils pour bien vieillir, garder l’équilibre et cultiver la joie de vivre.

Journée dédiée aux seniors autour du bien vieillir, à l’Espace Grün le 18 novembre 2025. Conférences sur la vie affective, l’habitat, l’équilibre à la retraite et une table-ronde pour les aidants. Entrée gratuite sur inscription. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 82 73 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

A day of exchanges and advice on how to age well, keep your balance and cultivate a zest for life.

German :

Ein Tag des Austauschs und der Beratung, um gut zu altern, das Gleichgewicht zu halten und die Lebensfreude zu pflegen.

Italiano :

Una giornata di scambi e consigli su come invecchiare bene, mantenere l’equilibrio e coltivare la voglia di vivere.

Espanol :

Una jornada de intercambios y consejos sobre cómo envejecer bien, mantener el equilibrio y cultivar el entusiasmo por la vida.

