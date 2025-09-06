Forum des activités Association du Bourg L’Evêque Rennes
gratuit
Forum des activités à l’association du Bourg L’Evêque ! Venez découvrir les activités de l’asso et ceux·celles qui la font vivre !
Venez découvrir les activités de l’asso et ceux·celles qui la font vivre !
Stands, animations, renseignements et rencontres.
Samedi 6 septembre de 10h30 à 13h
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27