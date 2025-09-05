Forum des activités Les Hôpitaux-Neufs
Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-05 16:00:00
fin : 2025-09-05 19:00:00
2025-09-05
Venez découvrir ce qui s’organise aux Hôpitaux-Neufs et venez à la rencontre des différents intervenants du village afin de découvrir les activités qu’ils proposent bien-être, parentalité, sport, musique, langue, échanges, activités manuelles, associations, cultures… Pour petits et grands ! .
Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 34
