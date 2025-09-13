Forum des activités Mairie de Mirmande Mirmande
Forum des activités Mairie de Mirmande Mirmande samedi 13 septembre 2025.
Forum des activités
Mairie de Mirmande Le Village Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 15:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Rejoignez nous pour découvrir les activités et associations de nos 2 villages et différentes animations.
Mairie de Mirmande Le Village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org
English :
Join us to discover the activities and associations of our 2 villages and various events.
German :
Kommen Sie zu uns und entdecken Sie die Aktivitäten und Vereine unserer 2 Dörfer und verschiedene Animationen.
Italiano :
Scoprite con noi le attività e le associazioni dei nostri 2 villaggi e i vari eventi in programma.
Espanol :
Únase a nosotros para conocer mejor las actividades y asociaciones de nuestros 2 pueblos y los diversos actos que se ofrecen.
