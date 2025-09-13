Forum des activités Mairie de Mirmande Mirmande

Forum des activités Mairie de Mirmande Mirmande samedi 13 septembre 2025.

Forum des activités

Mairie de Mirmande Le Village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 15:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Rejoignez nous pour découvrir les activités et associations de nos 2 villages et différentes animations.

.

Mairie de Mirmande Le Village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org

English :

Join us to discover the activities and associations of our 2 villages and various events.

German :

Kommen Sie zu uns und entdecken Sie die Aktivitäten und Vereine unserer 2 Dörfer und verschiedene Animationen.

Italiano :

Scoprite con noi le attività e le associazioni dei nostri 2 villaggi e i vari eventi in programma.

Espanol :

Únase a nosotros para conocer mejor las actividades y asociaciones de nuestros 2 pueblos y los diversos actos que se ofrecen.

L’événement Forum des activités Mirmande a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme