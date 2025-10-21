Forum des aidants ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire

Forum des aidants ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 13:45 – 17:00

Gratuit : oui Senior, Adulte

La Ville propose un forum avec la présence de nombreux partenaires (France Alzheimer 44, Bistrot mémoire, UDAF 44, CLIC Villes Villages, Maison des aidants de Nantes…). Vous pourrez échanger et vous informer auprès d’eux.Au programme également :• Une pièce de théâtre à 14h15, proposée par la compagnie Poisson Pilote, mettant en scène différentes situations d’aidance. Suivra un échange.• Un atelier autour du bien-être mental avec Solène Evrard, psychologue à la Maison des Aidants.• Un atelier de danse assise avec l’association Trait d’Union.

ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire 44230