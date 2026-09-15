FORUM DES AIDANTS Langogne
mardi 6 octobre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
FORUM DES AIDANTS
Pré de la Foire Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre de la journée nationale des aidants se tiendra un forum au programme :
11h à 13h45 Accueil
14h : Intervention d’Alexis Blanc (infirmier en pratique avancée) « Ma santé en tant qu’aidant »
14h30 : Spectacle théâtral « Ma vie d’aidant » avec la Cie Noctilus
Tout au long de la journée, stands et animations des acteurs du maintien à domicile, maison de l’autonomie…
16h30 : Goûter
Pour la 4ème année, l’Espace des Aidants, Plateforme d’accompagnement et de répit de la Lozère organise en partenariat avec les caisses de retraire complémentaire Agirc Arrco, un forum pour les aidants dans le cadre de la journée nationale des aidants.
Au programme :
11h à 13h45 : Accueil café avec possibilité de restauration sur place avec le food truck « A Table »
14h : Intervention d’Alexis Blanc (infirmier en pratique avancée) « Ma santé en tant qu’aidant »
14h30 :Spectacle théâtral « Ma vie d’aidant » avec la Cie Noctilus
Tout au long de la journée, stands et animations des acteurs du maintien à domicile, maison de l’autonomie, téléassistance, accueils de jour…
16h30 : clôture de la journée par un temps convivial autour d’un goûter. .
Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 42 53 05
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English :
As part of National Caregivers Day, a forum will be held with the following schedule:
11:00 a.m. – 1:45 p.m. Registration
2:00 p.m.: Presentation by Alexis Blanc (advanced practice nurse) “My Health as a Caregiver”
2:30 p.m.: Theater performance “My Life as a Caregiver” with the Noctilus Theater Company
Throughout the day, there will be booths and activities organized by home care providers, the Maison de l’Autonomie, and others…
4:30 p.m.: Refreshments
L’événement FORUM DES AIDANTS Langogne a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Langogne
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