Forum des Arts Charleval

La compagnie Cogito présente L’instant précis où Monet entre dans l’atelier de Jean Philippe Toussaint

Alors que la première guerre mondiale gronde aux portes de Giverny, Claude Monet se lance dans l’œuvre magistrale des Nymphéas.

Au lendemain de l’armistice de 1918, l’artiste offre son œuvre à la République française, par l’intermédiaire de Clémenceau, le vainqueur de l’heure, l’ami de toujours.

Mais il faut attendre 1926 et la mort de Monet pour que Les Nymphéas quittent les ateliers du peintre et rejoignent l’Orangerie.

Car pour Monet, alors malade et presque aveugle, finir les Nymphéas, c’est consentir à disparaître.

Il ne pourra jamais l’accepter.

