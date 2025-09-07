Forum des associatins à Saint-Marcel Rue Jules Ferry Saint-Marcel

Rue Jules Ferry Devant l’espace Saint Exupery Saint-Marcel Eure

7 septembre 2025, 09:00:00

Le dimanche 7 septembre 2025, la ville de Saint-Marcel sera animée par le Forum des Associations sur la rue Jules Ferry, devant l’Espace Saint Exupéry. Plus d’une trentaine d’associations locales seront présentes pour présenter leurs activités, avec des animations flash tout au long de la journée. Les visiteurs pourront découvrir et s’initier à diverses disciplines telles que le billard, le karaté, le tennis de table, le tennis ou encore la danse avec l’association Vis Ta Danse.

Une journée idéale pour découvrir de nouvelles activités et rencontrer les acteurs associatifs de la commune dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

