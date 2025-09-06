Forum des associations 2025 Bourgueil

Forum des associations 2025 Bourgueil samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations 2025

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour découvrir, se renseigner et faire le plein d’activités pour la saison 2025 /2026 !

Samedi 6 septembre, de 9h30 à 13h, près de 50 associations sportives, culturelles, de loisirs, solidaires et sociales de Bourgueil vous donnent rendez-vous dans le complexe l’Art et Glisse, le hall d’accueil et la salle des fêtes.

Le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour découvrir, se renseigner et faire le plein d’activités pour la saison 2025 /2026 ! .

Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 16 communication@bourgueil.fr

English :

The not-to-be-missed annual event to discover, find out about and fill up on activities for the 2025 /2026 season!

German :

Der jährliche Treffpunkt, den Sie nicht verpassen sollten, um zu entdecken, sich zu informieren und sich mit Aktivitäten für die Saison 2025 /2026 einzudecken!

Italiano :

Si tratta dell’imperdibile evento annuale in cui è possibile scoprire tutte le offerte per la stagione 2025/2026!

Espanol :

Es la cita anual ineludible en la que podrá enterarse de todo lo que se ofrece para la temporada 2025/2026

L’événement Forum des associations 2025 Bourgueil a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE