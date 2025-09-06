Forum des associations 2025 Bourgueil
Forum des associations 2025 Bourgueil samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations 2025
Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour découvrir, se renseigner et faire le plein d’activités pour la saison 2025 /2026 !
Samedi 6 septembre, de 9h30 à 13h, près de 50 associations sportives, culturelles, de loisirs, solidaires et sociales de Bourgueil vous donnent rendez-vous dans le complexe l’Art et Glisse, le hall d’accueil et la salle des fêtes.
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 16 communication@bourgueil.fr
English :
The not-to-be-missed annual event to discover, find out about and fill up on activities for the 2025 /2026 season!
German :
Der jährliche Treffpunkt, den Sie nicht verpassen sollten, um zu entdecken, sich zu informieren und sich mit Aktivitäten für die Saison 2025 /2026 einzudecken!
Italiano :
Si tratta dell’imperdibile evento annuale in cui è possibile scoprire tutte le offerte per la stagione 2025/2026!
Espanol :
Es la cita anual ineludible en la que podrá enterarse de todo lo que se ofrece para la temporada 2025/2026
