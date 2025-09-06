Forum des associations 2025 Crest

Forum des associations 2025 Crest samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations 2025

75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Archijeux sera présent au Forum des Associations de la Ville de Crest, le 6 septembre toute la journée à l’espace Soubeyran. Venez nous rencontrer !

.

75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

Archijeux will be present at the Forum des Associations de la Ville de Crest, all day on September 6 at the Espace Soubeyran. Come and meet us!

German :

Archijeux wird auf dem Forum des Associations der Stadt Crest vertreten sein, am 6. September den ganzen Tag über im Espace Soubeyran. Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen!

Italiano :

Archijeux sarà presente al Forum dell’Associazione Crest Town il 6 settembre, per tutto il giorno, presso l’Espace Soubeyran. Venite a conoscerci!

Espanol :

Archijeux estará presente en el Foro de la Asociación Crest Town el 6 de septiembre, durante todo el día en el Espace Soubeyran. ¡Venga a conocernos!

L’événement Forum des associations 2025 Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme