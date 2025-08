FORUM DES ASSOCIATIONS 2025 TOUR DE VILLE Martres-Tolosane

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Venez à la rencontre des associations de Martres-Tolosane.

La commune propose un temps fort de la rentrée :

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la richesse associative de notre village.

>> Démonstrations, initiations susciteront certainement des vocations afin que petits et grands s’épanouissent tout au long de l’année.

Le samedi 6 SEPTEMBRE de 15h à 18h sur le jardin Jean Courtade.

Animé par Patrick Nardou

Echange, partage et convivialité, trois qualificatifs qui résument bien les instants qui vous attendent ! .

TOUR DE VILLE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02

English :

Come and meet the associations of Martres-Tolosane.

German :

Lernen Sie die Vereine von Martres-Tolosane kennen.

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni di Martres-Tolosane.

Espanol :

Ven a conocer las asociaciones de Martres-Tolosane.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS 2025 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE