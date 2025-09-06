Forum des Associations 2025 Mehun-sur-Yèvre
Forum des Associations 2025 Mehun-sur-Yèvre samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations 2025
Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le Forum des associations revient pour une nouvelle édition !
Venez rencontrer les exposants et participer aux animations proposées à l’occasion. Un beau moment d’échanges et de convivialité en perspective ! .
Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 30 25
English :
The Forum des associations is back for another edition!
German :
Das Forum der Vereine kehrt für eine neue Ausgabe zurück!
Italiano :
Il Forum delle associazioni torna per una nuova edizione!
Espanol :
El Foro de las Asociaciones celebra una nueva edición
L’événement Forum des Associations 2025 Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2025-08-25 par OT BOURGES