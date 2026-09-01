Forum des associations 2026 Salle polyvalente des Trams Camarsac
samedi 12 septembre 2026 · Salle polyvalente des Trams · Camarsac
Informations pratiques
Camarsac
Forum des associations 2026
Salle polyvalente des Trams 8 Chemin des Trams Camarsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La mairie de Camarsac invite les associations de la commune à un forum début septembre, pour présenter leurs activités sportives et culturelles au grand public. Au cours de cette matinée, vous pourrez échanger avec les bénévoles présents et trouver votre prochaine activité pour l’année. Entrée libre. .
Salle polyvalente des Trams 8 Chemin des Trams Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 17 mairie@camarsac.fr
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English : Forum des associations 2026
L’événement Forum des associations 2026 Camarsac a été mis à jour le 2026-08-28 par OT de l’Entre-deux-Mers
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