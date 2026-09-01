Forum des associations 2026 Salle polyvalente des Trams Camarsac

Informations pratiques

Camarsac

Forum des associations 2026

Salle polyvalente des Trams 8 Chemin des Trams Camarsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La mairie de Camarsac invite les associations de la commune à un forum début septembre, pour présenter leurs activités sportives et culturelles au grand public. Au cours de cette matinée, vous pourrez échanger avec les bénévoles présents et trouver votre prochaine activité pour l’année. Entrée libre. .

Salle polyvalente des Trams 8 Chemin des Trams Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 17 mairie@camarsac.fr

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English : Forum des associations 2026

L’événement Forum des associations 2026 Camarsac a été mis à jour le 2026-08-28 par OT de l’Entre-deux-Mers