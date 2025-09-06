Forum des associations à Amboise Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Forum des associations le samedi 6 septembre 2025 de 10h à 17h sur l’île d’or à Amboise.

Le forum des associations est de retour.

Rendez-vous le samedi 6 septembre 2025 de 10h à 17h sur l’aire des chapiteaux sur l’île d’or pour découvrir 80 associations amboisiennes sportives, culturelles, de loisirs, environnementales et patriotiques qui seront présentes pour vous informer sur leurs activités, leurs plannings et les modalités d’inscription.

Au programme

Activités variées pour petits et grands le matin.

Démonstrations et spectacles de 13h30 à 16h30.

Entrée libre, restauration sur place et vente de matériel d’occasion par certaines associations. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

English :

Forum des associations on Saturday, September 6, 2025 from 10am to 5pm on the Ile d’Or in Amboise.

German :

Forum des associations am Samstag, den 6. September 2025, von 10.00 bis 17.00 Uhr auf der Île d’or in Amboise.

Italiano :

Forum des associations sabato 6 settembre 2025 dalle 10.00 alle 17.00 sull’Ile d’Or ad Amboise.

Espanol :

Foro de las asociaciones el sábado 6 de septiembre de 2025 de 10.00 a 17.00 horas en la Isla de Oro de Amboise.

