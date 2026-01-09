Forum des associations à Amfreville Salle Georges Brassens Amfreville

Informations pratiques

Amfreville

Forum des associations à Amfreville

Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

À la recherche d’une activité ? Le forum vous ouvre plein de possibilités !

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Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34

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English : Forum des associations à Amfreville

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L’événement Forum des associations à Amfreville Amfreville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Normandie Pays d’Auge