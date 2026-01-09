Forum des associations à Amfreville Salle Georges Brassens Amfreville
samedi 5 septembre 2026 · Salle Georges Brassens · Amfreville
Informations pratiques
Amfreville
Forum des associations à Amfreville
Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
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Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34
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English : Forum des associations à Amfreville
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L’événement Forum des associations à Amfreville Amfreville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Normandie Pays d’Auge