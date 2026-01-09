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AGENDA · Amfreville

Forum des associations à Amfreville Salle Georges Brassens Amfreville

samedi 5 septembre 2026 · Salle Georges Brassens · Amfreville

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Georges Brassens
Adresse
Rue de la Culture
Ville
14860 Amfreville
Département
Calvados
Tarif

Amfreville

Forum des associations à Amfreville

Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

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Salle Georges Brassens Rue de la Culture Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34 

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English : Forum des associations à Amfreville

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L’événement Forum des associations à Amfreville Amfreville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Normandie Pays d’Auge

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