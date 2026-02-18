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Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin, COSEC Saint-Julien, Bayeux, Bayeux

samedi 5 septembre 2026 · COSEC Saint-Julien, Bayeux · Bayeux

Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin, COSEC Saint-Julien, Bayeux, Bayeux

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
COSEC Saint-Julien, Bayeux
Adresse
COSEC Saint-Julien, chemin du Moulin Morin, BAYEUX
Ville
14400 Bayeux
Département
Calvados
Tarif
gratuit

Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin Samedi 5 septembre, 10h00 COSEC Saint-Julien, Bayeux Calvados

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables par les bénévoles de l’équipe Dérailleurs Bayeux-Bessin, membres de la FUB et de Dérailleurs Calvados.

COSEC Saint-Julien, Bayeux COSEC Saint-Julien, chemin du Moulin Morin, BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables à Bayeux et dans le Bessin

Ville de Bayeux

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