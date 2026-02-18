Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin, COSEC Saint-Julien, Bayeux, Bayeux

Informations pratiques

Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin Samedi 5 septembre, 10h00 COSEC Saint-Julien, Bayeux Calvados

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables par les bénévoles de l’équipe Dérailleurs Bayeux-Bessin, membres de la FUB et de Dérailleurs Calvados.

COSEC Saint-Julien, Bayeux COSEC Saint-Julien, chemin du Moulin Morin, BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie

Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables à Bayeux et dans le Bessin

Ville de Bayeux