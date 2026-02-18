Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin, COSEC Saint-Julien, Bayeux, Bayeux
samedi 5 septembre 2026 · COSEC Saint-Julien, Bayeux · Bayeux
Informations pratiques
Forum des Associations à BAYEUX : stand Dérailleurs Bayeux-Bessin Samedi 5 septembre, 10h00 COSEC Saint-Julien, Bayeux Calvados
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables par les bénévoles de l’équipe Dérailleurs Bayeux-Bessin, membres de la FUB et de Dérailleurs Calvados.
COSEC Saint-Julien, Bayeux COSEC Saint-Julien, chemin du Moulin Morin, BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
Infos sur les déplacements à vélo et les voies cyclables à Bayeux et dans le Bessin
Ville de Bayeux
À voir aussi à Bayeux (Calvados)
- Les Étonnants Patrimoines le temps des bâtisseurs, cathédrale de Bayeux Bayeux 22 juillet 2026
- Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux 22 juillet 2026
- Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre Bayeux 22 juillet 2026
- Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition Bayeux 23 juillet 2026
- Concert au Conquérant Bayeux 25 juillet 2026