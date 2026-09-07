FORUM DES ASSOCIATIONS À CASE-PILOTE, Case-Pilote, Case-Pilote

Informations pratiques

FORUM DES ASSOCIATIONS À CASE-PILOTE Samedi 12 septembre, 08h00 Case-Pilote Martinique

Plus d’infos : 0596 78 81 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Le Forum des Associations est l’occasion de venir à leur rencontre, de découvrir leurs activités et leurs projets, d’échanger… et peut-être de trouver l’association qui vous correspond !

Venez partager ce moment convivial et découvrir toute la richesse de la vie associative pilotine.

Case-Pilote Case-Pilote Case-Pilote 97222 Martinique Martinique

Tout au long de l’année, les associations et leurs bénévoles font vivre notre commune, créent du lien et portent de nombreuses initiatives.