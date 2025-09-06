Forum des associations à Cazals Cazals

Forum des associations à Cazals Cazals samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations à Cazals

Place Hugues Salel Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Venez rencontrer les associations du secteur c’est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences !

Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.

Venez rencontrer les associations du secteur c’est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences !

Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller. .

Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie

English :

Come and meet the local associations: it’s the ideal time to choose an activity or discover new experiences!

Our sports, cultural and leisure associations will be happy to advise you.

German :

Lernen Sie die Vereine der Gegend kennen: Dies ist der ideale Zeitpunkt, um eine Aktivität auszuwählen oder neue Erfahrungen zu machen!

Die Sport-, Kultur- und Freizeitvereine können Sie beraten.

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni del territorio: è il momento perfetto per scegliere un’attività o scoprire nuove esperienze!

Le nostre associazioni sportive, culturali e ricreative saranno liete di consigliarvi.

Espanol :

Venga a conocer las asociaciones de la zona: ¡es el momento perfecto para elegir una actividad o descubrir nuevas experiencias!

Nuestros clubes deportivos, culturales y de ocio estarán encantados de asesorarle.

L’événement Forum des associations à Cazals Cazals a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Gourdon