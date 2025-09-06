Forum des associations à Cazals Cazals
Forum des associations à Cazals Cazals samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations à Cazals
Place Hugues Salel Cazals Lot
Venez rencontrer les associations du secteur c’est le moment idéal pour choisir une activité ou pour découvrir de nouvelles expériences !
Les associations sportives, culturelles et de loisirs sauront vous conseiller.
Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie
English :
Come and meet the local associations: it’s the ideal time to choose an activity or discover new experiences!
Our sports, cultural and leisure associations will be happy to advise you.
German :
Lernen Sie die Vereine der Gegend kennen: Dies ist der ideale Zeitpunkt, um eine Aktivität auszuwählen oder neue Erfahrungen zu machen!
Die Sport-, Kultur- und Freizeitvereine können Sie beraten.
Italiano :
Venite a conoscere le associazioni del territorio: è il momento perfetto per scegliere un’attività o scoprire nuove esperienze!
Le nostre associazioni sportive, culturali e ricreative saranno liete di consigliarvi.
Espanol :
Venga a conocer las asociaciones de la zona: ¡es el momento perfecto para elegir una actividad o descubrir nuevas experiencias!
Nuestros clubes deportivos, culturales y de ocio estarán encantados de asesorarle.
