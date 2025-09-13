Forum des associations à Cissac-Médoc Salle des fêtes Cissac-Médoc
Forum des associations à Cissac-Médoc
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Forum des associations de Cissac-Médoc, autour de la salle polyvalente (en plein-air, ou dans la salle en cas de mauvais temps).
Vous cherchez des activités sportives, culturelles ou pourquoi pas devenir bénévole d’une association ! .
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
