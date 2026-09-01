Forum des associations à Cissac-Médoc Salle des fêtes Cissac-Médoc
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cissac-Médoc
Informations pratiques
Cissac-Médoc
Forum des associations à Cissac-Médoc
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Forum des associations de Cissac-Médoc, autour de la salle polyvalente (en plein-air, ou dans la salle en cas de mauvais temps).
Vous cherchez des activités sportives, culturelles ou pourquoi pas devenir bénévole d’une association ! .
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 58 10
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English : Forum des associations à Cissac-Médoc
L’événement Forum des associations à Cissac-Médoc Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble