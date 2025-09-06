Forum des associations à Courrières Courrières

Forum des associations à Courrières Courrières samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations à Courrières

rue Aristide Briand Courrières Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Des démonstrations, des activités, des conférences et des ateliers découvertes

10h00 Arrivée du public

10h15 Conférence et atelier découverte de la relaxation grâce à la méditation aux bols tibétains et ou aux bols de cristal par l’association Chosen Light

11h00 Démonstration de danse par l’école de danse de Courrières

11h30 Démonstration de gym aérobic par l’association Ascamap

12H00 Karaoké par l’association Accords Mineurs

13h30 animation musicale par le N’Euro Jazz Band

14h00 animation musicale par l’Harmonie Union fait La Force

14h45 animation musicale par l’Harmonie Hilariter

15h30 Démonstration de danse par l’école de danse de Courrières

16h00 Karaoké par l’association Accords Mineurs .

rue Aristide Briand Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 83 23 07

English :

Demonstrations, activities, conferences and discovery workshops

German :

Vorführungen, Aktivitäten, Konferenzen und Entdeckungsworkshops

Italiano :

Dimostrazioni, attività, conferenze e laboratori di scoperta

Espanol :

Demostraciones, actividades, conferencias y talleres de descubrimiento

L’événement Forum des associations à Courrières Courrières a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Lens-Liévin