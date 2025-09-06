Forum des associations à Courrières Courrières
rue Aristide Briand Courrières Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Des démonstrations, des activités, des conférences et des ateliers découvertes
10h00 Arrivée du public
10h15 Conférence et atelier découverte de la relaxation grâce à la méditation aux bols tibétains et ou aux bols de cristal par l’association Chosen Light
11h00 Démonstration de danse par l’école de danse de Courrières
11h30 Démonstration de gym aérobic par l’association Ascamap
12H00 Karaoké par l’association Accords Mineurs
13h30 animation musicale par le N’Euro Jazz Band
14h00 animation musicale par l’Harmonie Union fait La Force
14h45 animation musicale par l’Harmonie Hilariter
15h30 Démonstration de danse par l’école de danse de Courrières
16h00 Karaoké par l’association Accords Mineurs .
rue Aristide Briand Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 83 23 07
English :
Demonstrations, activities, conferences and discovery workshops
German :
Vorführungen, Aktivitäten, Konferenzen und Entdeckungsworkshops
Italiano :
Dimostrazioni, attività, conferenze e laboratori di scoperta
Espanol :
Demostraciones, actividades, conferencias y talleres de descubrimiento
