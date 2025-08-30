Forum des associations à Crossac Crossac

Forum des associations à Crossac

complexe sportif de la gagnerie Crossac Loire-Atlantique

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 12:30:00

2025-08-30

Le forum des associations fait son retour le samedi 30 août au Complexe sportif de la Gagnerie.

20 associations et plus de 50 bénévoles seront présents pour cette nouvelle édition dans des domaines aussi variés que le sport, le loisir culturel, la solidarité, l’éducation, l’environnement, l’économie…. afin de vous faire découvrir et partager leur passion.

Ce sera l’occasion pour les nouveaux arrivants de leur souhaiter la bienvenue et de leur faire découvrir le monde associatif sur notre commune.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations trouveront de quoi occuper leur temps libre !

De nombreuses associations sont à la recherche de personnes motivées souhaitant donner un peu de leur temps et faisant preuve d’une grande imagination pour faire vivre et évoluer leurs associations.

Les visiteurs souhaitant s’engager ou donner un peu de leur temps pourront s’informer ou échanger avec les bénévoles. .

