Forum des associations à Drefféac Crossac
samedi 29 août 2026 · Crossac
Informations pratiques
Crossac
Forum des associations à Drefféac
Espace culturel Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Associations sportives, culturelles, solidaires… Elles seront toutes là pour vous présenter leurs activités et leurs projets. C’est l’occasion idéale de trouver votre prochaine aventure et de contribuer à la vie locale. .
Espace culturel Crossac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Forum des associations à Drefféac Crossac a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44
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