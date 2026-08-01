Informations pratiques

Crossac

Forum des associations à Drefféac

Espace culturel Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Associations sportives, culturelles, solidaires… Elles seront toutes là pour vous présenter leurs activités et leurs projets. C’est l’occasion idéale de trouver votre prochaine aventure et de contribuer à la vie locale. .

Espace culturel Crossac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Forum des associations à Drefféac Crossac a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44