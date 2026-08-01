UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crossac

Forum des associations à Drefféac Crossac

samedi 29 août 2026 · Crossac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Espace culturel
Ville
44530 Crossac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Crossac

Forum des associations à Drefféac

Espace culturel Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Associations sportives, culturelles, solidaires… Elles seront toutes là pour vous présenter leurs activités et leurs projets. C’est l’occasion idéale de trouver votre prochaine aventure et de contribuer à la vie locale.   .

Espace culturel Crossac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations à Drefféac Crossac a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

À voir aussi à Crossac (Loire-Atlantique)