Forum des associations à Luzech Luzech

Forum des associations à Luzech Luzech dimanche 14 septembre 2025.

Forum des associations à Luzech

Place du Canal Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Le dimanche 14 septembre, retrouvez de nombreuses associations sur la Place du Canal

Le dimanche 14 septembre, retrouvez de nombreuses associations sur la Place du Canal. Chacune d’entre elle vous présentera ses activités.

Au programme, initiations, démonstrations et animations diverses.

La mairie offrira un verre de l’amitié à toutes les visiteurs. .

Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 32

English :

On Sunday, September 14, you’ll find a host of associations on the Place du Canal

German :

Am Sonntag, den 14. September, finden Sie zahlreiche Vereine auf der Place du Canal wieder

Italiano :

Domenica 14 settembre, troverete una serie di associazioni sulla Place du Canal

Espanol :

El domingo 14 de septiembre, encontrará numerosas asociaciones en la plaza del Canal

L’événement Forum des associations à Luzech Luzech a été mis à jour le 2025-09-03 par OT CVL Vignoble