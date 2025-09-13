Forum des associations à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 13:30:00

2025-09-13

Venez découvrir les activités proposées par toutes les associations montoiriennes

Forum des associations à Montoire-sur-le Loir. Organisé par l’Office Municipal des sports et des loisirs, cette matinée découverte permet aux visiteurs d’entrevoir la diversité des activités proposées par les associations montoiriennes loisirs, sports, détente, musique, santé, social, culture, patrimoine, citoyenneté…… et de s’inscrire aux activités proposées. .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29

English :

Come and discover the activities offered by all the Montoirian associations

German :

Entdecken Sie die Aktivitäten, die von allen Vereinen in Montoir angeboten werden

Italiano :

Venite a scoprire le attività proposte da tutte le associazioni del Montoiri

Espanol :

Venga a descubrir las actividades que ofrecen todas las asociaciones de Montoiri

L’événement Forum des associations à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-08-28 par OT de Vendome Territoires Vendomois