Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil

Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil

Rue de Laumonet Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil un rendez-vous convivial pour découvrir des activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs. Démonstrations, initiations et rencontres avec les acteurs associatifs locaux.

Le Forum des associations de Pithiviers-le-Vieil met en avant la vitalité et la diversité du tissu associatif local. Sport, culture, loisirs, engagement citoyen de nombreuses associations se réunissent pour présenter leurs activités et partager leur passion. Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations, participer à des initiations, échanger avec les bénévoles et s’informer sur les possibilités d’inscription. Ce moment convivial et fédérateur est une belle occasion de découvrir de nouvelles pratiques, de s’impliquer dans la vie locale et de renforcer les liens entre habitants. Un rendez-vous incontournable pour préparer sa rentrée tout en soutenant les initiatives du territoire. .

Rue de Laumonet Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

English :

Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil: a friendly gathering to discover sports, cultural, social and leisure activities. Demonstrations, introductions and meetings with local associations.

German :

Forum des associations in Pithiviers-le-Vieil: Ein geselliger Treffpunkt, um sportliche, kulturelle, soziale und Freizeitaktivitäten zu entdecken. Vorführungen, Einführungen und Treffen mit den lokalen Vereinsakteuren.

Italiano :

Forum delle associazioni di Pithiviers-le-Vieil: un luogo di incontro amichevole per scoprire le attività sportive, culturali, sociali e del tempo libero. Dimostrazioni, presentazioni e incontri con le associazioni locali.

Espanol :

Foro de asociaciones de Pithiviers-le-Vieil: un lugar de encuentro amistoso para descubrir actividades deportivas, culturales, sociales y de ocio. Demostraciones, presentaciones y encuentros con las asociaciones locales.

L’événement Forum des associations à Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2025-08-29 par OT GRAND PITHIVERAIS