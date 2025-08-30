Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau

Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau samedi 30 août 2025.

Forum des associations à Pont-Château

gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 13:00:00

2025-08-30

16ème édition du forum des associations de Pont-Château

Faites le plein d’activités pour la rentrée !

Quelles activités choisir pour vous et pour vos enfants en cette rentrée 2025/2026 ?

Organisé par la ville et l’office municipal des sports.

Tel 02 40 01 63 00 info@oms-pontchateau.com ou evenements@pontchateau.fr .

gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

