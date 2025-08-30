Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau
Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau samedi 30 août 2025.
Forum des associations à Pont-Château
gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-08-30 09:00:00
fin : 2025-08-30 13:00:00
16ème édition du forum des associations de Pont-Château
Faites le plein d’activités pour la rentrée !
Quelles activités choisir pour vous et pour vos enfants en cette rentrée 2025/2026 ?
Organisé par la ville et l’office municipal des sports.
Tel 02 40 01 63 00 info@oms-pontchateau.com ou evenements@pontchateau.fr .
gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
L’événement Forum des associations à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44