Forum des associations à Puiseaux Puiseaux samedi 6 septembre 2025.

Rue Nieder-Roden Puiseaux Loiret

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Le Forum des associations de Puiseaux met en lumière toute la richesse de la vie locale. Sport, culture, loisirs, engagement social une grande diversité d’associations se mobilisent pour présenter leurs activités et partager leur passion. Au programme démonstrations dynamiques, initiations ouvertes à tous, échanges avec des bénévoles motivés et inscriptions simplifiées. Que vous recherchiez une activité sportive, un loisir créatif, une pratique culturelle ou une action citoyenne, cet événement offre une palette unique de possibilités. Un moment convivial, inspirant et fédérateur pour découvrir, s’informer et choisir l’activité qui vous correspond le mieux. .

Rue Nieder-Roden Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 60 57

English :

Forum des associations à Puiseaux: demonstrations, introductions and registrations to discover a wide choice of cultural, sporting, social and leisure activities. A not-to-be-missed event for getting information and meeting local players.

German :

Forum des associations in Puiseaux: Vorführungen, Einführungen und Anmeldungen, um eine große Auswahl an kulturellen, sportlichen, sozialen und Freizeitaktivitäten zu entdecken. Ein unumgänglicher Termin, um sich zu informieren und die lokalen Akteure zu treffen.

Italiano :

Forum delle associazioni di Puiseaux: dimostrazioni, presentazioni e iscrizioni a un’ampia gamma di attività culturali, sportive, sociali e di svago. Un evento da non perdere per ottenere informazioni e incontrare gli attori locali.

Espanol :

Foro de Asociaciones de Puiseaux: demostraciones, presentaciones e inscripciones en un amplio abanico de actividades culturales, deportivas, sociales y de ocio. Una cita ineludible para informarse y conocer a los actores locales.

