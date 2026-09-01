Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Complexe sportif Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac

Complexe sportif Allée des sports Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h – 17h. Démonstrations et animations toute la journée. Restauration conviviale sur place grâce aux food trucks. Entrée libre et gratuite

30 associations mobilisées pour faire vivre Rouffignac.

Une initiative concrète au service des associations et des habitants.

Un programme convivial et familial pour toute la journée

Que vous cherchiez une activité sportive pour la rentrée, un engagement bénévole, un atelier culturel ou simplement l’occasion d’échanger avec vos voisins, ce forum est fait pour vous !

Le grand public est invité à venir découvrir, essayer et partager un moment chaleureux :

Démonstrations et animations tout au long de la journée.

Restauration conviviale sur place grâce aux Food Trucks.

Entrée libre et gratuite. .

Complexe sportif Allée des sports Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac

10 a.m. – 5 p.m. Demonstrations and activities all day long. Enjoy casual dining on-site at the food trucks. Free admission

L’événement Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère