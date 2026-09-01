Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Complexe sportif Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
samedi 19 septembre 2026 · Complexe sportif · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Informations pratiques
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac
Complexe sportif Allée des sports Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
10h – 17h. Démonstrations et animations toute la journée. Restauration conviviale sur place grâce aux food trucks. Entrée libre et gratuite
30 associations mobilisées pour faire vivre Rouffignac.
Une initiative concrète au service des associations et des habitants.
Un programme convivial et familial pour toute la journée
Que vous cherchiez une activité sportive pour la rentrée, un engagement bénévole, un atelier culturel ou simplement l’occasion d’échanger avec vos voisins, ce forum est fait pour vous !
Le grand public est invité à venir découvrir, essayer et partager un moment chaleureux :
Démonstrations et animations tout au long de la journée.
Restauration conviviale sur place grâce aux Food Trucks.
Entrée libre et gratuite. .
Complexe sportif Allée des sports Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46
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English : Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac
10 a.m. – 5 p.m. Demonstrations and activities all day long. Enjoy casual dining on-site at the food trucks. Free admission
L’événement Forum des associations à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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