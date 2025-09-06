Forum des associations à Saint-Christoly-de-Blaye Salle Courade Saint-Martin-Lacaussade
Salle Courade 3 Avenue Paul Arnaudin Saint-Martin-Lacaussade Gironde
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
La commune de Saint-Christoly-de-Blaye organise, comme chaque année, son Forum des Associations le samedi 6 septembre de 9h à 12h30 à la salle Courade, avenue Paul Arnaudin.
L’occasion pour vous de les rencontrer, de vous renseigner sur leurs activités ou pourquoi pas de vous inscrire.
Entrée libre. .
