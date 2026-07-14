Informations pratiques

Saint-Martin-Lacaussade

Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade

2 route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des associations 2025 se tient le samedi 6 Septembre de 10h00 à 16h00 à St Martin Lacaussade dans la salle Jacques Narbonne.

Musique ou sport ? Danse ou dessin ? Tout à la fois ? Devenir bénévole ? Pour vous aider à choisir votre ou vos loisirs, pour la rentrée 2024, nous vous donnons rendez-vous au forum des associations.

Une journée pour venir à la rencontre d’une cinquantaine d’associations du territoire. Animations, initiations, démonstrations, … elles vous ont concocté un programme captivant à partager pour cette rentrée 2024 !

Plus d’informations auprès du service vie associative vie-associative@ccb-blaye.com ; ou sur le site internet de la Communauté de Communes de Blaye www.ccb-blaye.com .

2 route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 33 33

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English : Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade

L’événement Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Blaye