Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Martin-Lacaussade
Informations pratiques
Saint-Martin-Lacaussade
Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade
2 route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des associations 2025 se tient le samedi 6 Septembre de 10h00 à 16h00 à St Martin Lacaussade dans la salle Jacques Narbonne.
Musique ou sport ? Danse ou dessin ? Tout à la fois ? Devenir bénévole ? Pour vous aider à choisir votre ou vos loisirs, pour la rentrée 2024, nous vous donnons rendez-vous au forum des associations.
Une journée pour venir à la rencontre d’une cinquantaine d’associations du territoire. Animations, initiations, démonstrations, … elles vous ont concocté un programme captivant à partager pour cette rentrée 2024 !
Plus d’informations auprès du service vie associative vie-associative@ccb-blaye.com ; ou sur le site internet de la Communauté de Communes de Blaye www.ccb-blaye.com .
2 route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 33 33
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English : Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade
L’événement Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Blaye