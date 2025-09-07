Forum des associations à Saint Sernin de Duras Saint-Sernin

Forum des associations à Saint Sernin de Duras Saint-Sernin dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations à Saint Sernin de Duras

Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Forum des associations de Saint Sernin pour découvrir des initiations à l’art, la culture et le sport .

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 63 saintserninanimation@yahoo.fr

English :

German : Forum des associations à Saint Sernin de Duras

Italiano :

Espanol : Forum des associations à Saint Sernin de Duras

L’événement Forum des associations à Saint Sernin de Duras Saint-Sernin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT du Pays de Duras CDT47