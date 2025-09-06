Forum des associations à Sermaises Sermaises

Rue Croix Jean Dubois Sermaises Loiret

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Forum des associations à Sermaises un moment convivial pour découvrir les activités culturelles, sportives, sociales et de loisirs proposées localement, avec démonstrations, initiations et rencontres.

Le Forum des associations de Sermaises est l’occasion idéale de découvrir la richesse de la vie locale. Sport, culture, loisirs, engagement social les associations du village et des environs se mobilisent pour présenter leurs activités et partager leur dynamisme.

Au fil de la journée, démonstrations, initiations et échanges avec les bénévoles permettent à chacun de s’informer, de tester de nouvelles pratiques et de trouver l’activité qui correspond à ses envies.

Dans une ambiance simple et conviviale, ce rendez-vous favorise les rencontres, renforce les liens entre habitants et met en valeur la diversité du tissu associatif.

Un événement à taille humaine qui reflète l’énergie et l’engagement de la commune. .

Rue Croix Jean Dubois Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92

English :

Forum des associations à Sermaises: a convivial opportunity to discover the cultural, sporting, social and leisure activities on offer locally, with demonstrations, introductions and meetings.

German :

Forum der Vereine in Sermaises: Ein geselliger Moment, um die kulturellen, sportlichen, sozialen und Freizeitaktivitäten zu entdecken, die vor Ort angeboten werden, mit Vorführungen, Einführungen und Begegnungen.

Italiano :

Forum dell’Associazione Sermaises: un’occasione conviviale per scoprire le attività culturali, sportive, sociali e di svago offerte a livello locale, con dimostrazioni, presentazioni e incontri.

Espanol :

Foro de la Asociación Sermaises: una oportunidad amistosa para descubrir la oferta cultural, deportiva, social y de ocio local, con demostraciones, presentaciones y encuentros.

