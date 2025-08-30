Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc

stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Ne manquez pas le forum des association pendant lequel vous découvrirez une grande variété d’associations réunie en un seul et unique endroit.

Loisirs, art, culture, musique, sport et jeunesse, il y en aura pour tous les goûts !

Démonstrations et inscriptions.

Venez nombreux ! .

stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70

