Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc
Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc samedi 30 août 2025.
Forum des associations à St-Laurent
stade municipal Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ne manquez pas le forum des association pendant lequel vous découvrirez une grande variété d’associations réunie en un seul et unique endroit.
Loisirs, art, culture, musique, sport et jeunesse, il y en aura pour tous les goûts !
Démonstrations et inscriptions.
Venez nombreux ! .
stade municipal Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
English : Forum des associations à St-Laurent
German : Forum des associations à St-Laurent
Italiano :
Espanol : Forum des associations à St-Laurent
L’événement Forum des associations à St-Laurent Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Médoc-Vignoble