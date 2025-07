Forum des associations Salle des fêtes Agnac

Lors de cette rencontre, venez (re)découvrir les associations de la commune. 7 associations seront réunies proposant des activités différentes pour tout public, H au Carré, Yoga Bluemoon, L’école de danse la Ferme des Arts, L’Arc d’Agnac, A.S.O.A, Les champs fleuris, et Zumb’avec Joa.

English : Forum des associations

Come and (re)discover our local associations. there will be 7 associations offering different activities for all ages: H au Carré, Yoga Bluemoon, L?école de danse la Ferme des Arts, L?Arc d?Agnac, A.S.O.A, Les champs fleuris, and Zumb?avec Joa.

German : Forum des associations

Bei diesem Treffen können Sie die Vereine der Gemeinde (wieder) entdecken. es werden 7 Vereine zusammenkommen, die verschiedene Aktivitäten für jedes Publikum anbieten: H au Carré, Yoga Bluemoon, L’école de danse la Ferme des Arts, L’Arc d’Agnac, A.S.O.A, Les champs fleuris und Zumb?avec Joa.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire le associazioni locali. saranno presenti 7 associazioni che offriranno attività diverse per tutte le età: H au Carré, Yoga Bluemoon, L’école de danse la Ferme des Arts, L’Arc d’Agnac, A.S.O.A, Les champs fleuris e Zumb avec Joa.

Espanol : Forum des associations

Venga a (re)descubrir las asociaciones locales. habrá 7 asociaciones que ofrecerán diferentes actividades para todas las edades: H au Carré, Yoga Bluemoon, L’école de danse la Ferme des Arts, L’Arc d’Agnac, A.S.O.A, Les champs fleuris, y Zumb con Joa.

